В Туапсе после подтопления волонтеры нашли десятки целых бутылок газировки

У добровольцев, которые помогают убирать последствия непогоды, много работы: разлившиеся реки и дождевые потоки с гор оставили после себя тонны мусора.

Иногда попадаются необычные находки. Например, на городском пляже волонтеры нашли десятки бутылок, железных банок и пивную кегу. Все целое, не вскрытое. Упаковки напитков оказались на берегу после путешествия по реке Туапсе. Дождевые потоки были настолько мощными, что уносили холодильники из затопленных магазинов, торговые грузовики и даже фуры.

Теперь сотням добровольцев предстоит пройти километры береговой линии, чтобы очистить галечные пляжи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов.

«Ласточки» Ростов — Туапсе в ближайшие дни будут ходить только до Горячего Ключа

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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