В Туапсе построят первые 20-этажки

Уже готов проект будущего жилого комплекса из четырех высоток. Застройщиком нового ЖК «Форт Адмирал» станет компания «ЮгСтройИмпериал».

«Строительство ЖК «Форт Адмирал» будет первым шагом в развитии территории нашего бизнеса. Этот проект для нас интересен. Он является первой ласточкой в самом Туапсе», — сказала директор строительной компании Лариса Бекетова.

«Мы считаем, что «ЮгСтройИмпериал» — один из наиболее инновационных партнеров в части строительства на Кубани. Нам очень приятно с ним сотрудничать, потому что все инновации, которые есть и в Сбербанке, и в строительном бизнесе, мы делаем вместе», — отметила заместитель управляющего Краснодарского отделения Сбербанка Татьяна Сергиенко.

На торжественной презентации гостям рассказали об уникальности будущих домов. Комплекс «Форт Адмирал» расположится в одном из самых зеленых районов Туапсе в 165 м над уровнем моря. Из окон будущих квартир будет открываться вид на море.

«Я уверен, что это будет уникальное место, вокруг которого станет заново развиваться красивый город», — сказал заместитель главы Туапсинского района Валерий Мирошниченко.

Современные строительные материалы, просторная благоустроенная территория и, самое главное, инфраструктура — все это, по словам застройщиков, ждет будущих хозяев. На территории комплекса с новым форматом жилья будут открыты детский сад, игровые площадки, предусмотрены зоны для магазинов и фитнес-центра с бассейном.

На ранних этапах строительства «ЮгСтройИмпериал» готов продавать квартиры по выгодным ценам. Забронировать жилплощадь в строящемся ЖК в ближайший месяц можно по минимальной стоимости.

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