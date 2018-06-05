В Туапсе прекратили ремонт виадука на время курортного сезона

Проезжую часть транспортной развязки на пересечении трассы Джубга — Сочи с дорогой на Майкоп вновь открыли для автомобилей.
Восстановлено движение на участке, ведущем на федеральную трассу из центра города и с улицы Богдана Хмельницкого к Джубге. Свободны все четыре полосы: две в направлении Краснодара и две — в сторону Сочи. Здесь уже заменили балки пролетных строений и уложили новый асфальт.
В список намеченных работ входит также ремонт опор, деформационных швов и тротуаров.
Полностью завершить реконструкцию запланировали осенью, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
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