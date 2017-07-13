В Туапсе произошел пожар в контейнере мусоровоза

Водителю пришлось выгрузить горящий мусор на дорогу.
Инцидент произошел в поселке Пригородном. Видеозапись с места происшествия в социальные сети выложили очевидцы.
На записи видно, как огонь быстро охватывает мусор в кузове мусоровоза. Чтобы не допустить возгорания всего автомобиля, водитель принял решение выгрузить содержимое контейнера на дорогу.
Туапсе, Пригородный. 🚧🚧🚧 ️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧 ⬇⬇⬇@krddtp рекомендует⬇⬇⬇ 📱@caseberry23 — чехлы для телефонов 🌹@wowparfum — духи и парфюмерия 🚛@evakuator.krasnodar — Эвакуатор. Помощь при ДТП. 📱@iQmac iPhone 7 35990 руб. 👜@krasnodar_handmade_ изделия из кожи (Красная,164) 🔯@krasnayanit_russia — красная нить из Израиля
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