В Туапсе произошел пожар в контейнере мусоровоза

Водителю пришлось выгрузить горящий мусор на дорогу.

Инцидент произошел в поселке Пригородном. Видеозапись с места происшествия в социальные сети выложили очевидцы.

На записи видно, как огонь быстро охватывает мусор в кузове мусоровоза. Чтобы не допустить возгорания всего автомобиля, водитель принял решение выгрузить содержимое контейнера на дорогу.

Туапсе, Пригородный. 🚧🚧🚧 ️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧 ⬇⬇⬇@krddtp рекомендует⬇⬇⬇ 📱@caseberry23 — чехлы для телефонов 🌹@wowparfum — духи и парфюмерия 🚛@evakuator.krasnodar — Эвакуатор. Помощь при ДТП. 📱@iQmac iPhone 7 35990 руб. 👜@krasnodar_handmade_ изделия из кожи (Красная,164) 🔯@krasnayanit_russia — красная нить из Израиля

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Июл 13 2017 в 6:51 PDT

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