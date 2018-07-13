В Туапсе пройдет фестиваль КВН «На море»

В зале горпарка 21 июля выступят юмористы из разных городов России.

Как рассказал начальник управления по работе с молодежью администрации района Артур Бадава, в рамках фестиваля пройдет летний Кубок двух центральных лиг КВН телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» — Краснодарской и Воронежской. На сцену выйдут кавээнщики из Керчи, Воронежа, Краснодара, Новороссийска, Москвы, Адлера, Севастополя, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Майкопа, Сочи, Химок, станицы Павловской. Туапсинский район представит команда «Туапсе — тоже курорт».

В программе один конкурс — «Приветствие». Остроумие участников оценят чемпионы высшей лиги.

Подготовку начнут с 18 июля. До основной игры пройдет несколько редакторских просмотров выступлений, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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