В Туапсе пройдет праздник «Тыква — королева осени»

Мероприятие состоится 3 октября в городском парке культуры и отдыха.
Творчество продемонстрируют флористы, модельеры, парикмахеры, художники, фотографы, мастера аквагрима и повара. Приедут кулинары из Сочи, повар из села Ольгинки презентует эксклюзив — сладкие роллы из тыквы, фруктов и ягод. Горожан угостят тыквенной кашей, запеченной тыквой, пирогами и пирожками из тыквы.
Мастера будут работать под музыку в исполнении ансамбля народных инструментов «Калинка».
По итогам конкурса определят победителей в нескольких номинациях: «Тыква — принцесса вдохновения», «Тыква — принцесса красоты», «Тыква — принцесса щедрости», «Тыква — принцесса чудес», «Тыква — принцесса очарования», «Осень креативная», «Осенний пейзаж», «Сладкий вкус осени». Главная номинация — «Тыква — королева осени».
Праздник стартует в 16:00, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
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