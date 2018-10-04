В Туапсе пройдет рыцарский турнир

Турнир пройдет 6 октября на центральном городском пляже.

Реконструкция станет частью праздника, посвященного закрытию курортного сезона. На ристалище выйдут шесть облаченных в настоящие доспехи и латы рыцарей. Их роль сыграют спортсмены из клуба исторического средневекового боя Краснодара и Армавира.

Сражаться будут мечами и топорами, в полном контакте. Битва будет длиться, пока кто-то из участников не упадет на землю, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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