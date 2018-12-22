В Туапсе прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Мероприятие состоялось 22 декабря.

В нем приняли участие более 300 зимних волшебников со всего Туапсинского района. Парад дал старт новогодним праздничным мероприятиям в городе. Шествие прошло по улице Карла Маркса до площади Октябрьской революции — там установлена главная елка города.

Дедов Морозов сопровождали Снегурочки, а также сказочные персонажи. В параде приняли участие байкеры и велосипедисты. Подарки доставили Снеговик и символ 2019 года — Поросенок, который ехал на украшенном автомобиле.

Глава туапсинского района Анатолий Русин зажег гирлянду на главной елке. После этого присутствующие устроили хоровод вокруг елки и приняли участие в конкурсах, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Все новости по теме:

Новый год — 2019

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник