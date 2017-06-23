В Туапсе против избившего пограничника сотрудника минприроды возбудили дело

В Туапсинском районе в июне против чиновника из министерства природных ресурсов Краснодарского края возбудили уголовное дело после нападения на пограничника.

За применение насилия в отношении сотрудника краевого погрануправления, находившегося при исполнении служебных обязанностей, против чиновника из министерства природных ресурсов Краснодарского края в туапсинском подразделении СКР по краю возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в июне в Туапсе пограничник заметил в районе устья реки Джубги маломерное судно без регистрационных номеров и попросил предъявить на него документы у человека на борту. Выяснилось, что мужчина занимается обслуживанием плавсредства, он позвонил владельцу и сообщил о проверке. Через 15 минут на место на гидроцикле прибыл хозяин судна. Он с руганью набросился на пограничника и несколько раз ударил его полутораметровой палкой. Сотрудник погрануправления получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и ссадины. Личность нападавшего установлена. Им оказался один из сотрудников территориального сектора Туапсинского района министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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