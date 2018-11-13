В Туапсе состоится танцевальная Baby-битва

13 ноября в 17:17

Конкурс среди юных танцоров брейк-данса и хип-хопа стартует 18 ноября в 13:00.

Организаторы планируют, что в соревнованиях примут участие более 100 танцоров в возрасте от 3 до 13 лет и от 14 лет до 18 лет.

Конкурс состоится на сцене Дворца культуры. Битва по хип-хопу пройдет с 13:00 до 16:00, по брейк-дансу — с 16:00 до 19:00. Возраст и опыт танцев будет учитываться — спортсменов распределят по десяти категориям.

В качестве судей выступят зрители, которые смогут посмотреть танцевальные баттлы совершенно бесплатно. Болельщики при помощи специальных карточек, которые будут выдаваться при входе в зал, определят, кто станет победителем битвы года, сообщает пресс-служба Центра развития культуры и спорта города Туапсе.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник