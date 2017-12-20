В Туапсе стартовала акция к 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В Туапсе 20 декабря состоялась церемония вручения знамени краевой эстафеты «Славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани».

Город отметил 75 лет со дня окончания Туапсинской оборонительной операции, положившей начало освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В честь этого у стелы «Город Воинской Славы» состоялся митинг. В нем приняли участие ветераны, труженики тыла, представители администрации и Совета ветеранов края, глава Туапсинского района Анатолий Русин, депутаты, работники предприятий и организаций муниципалитета, бойцы поисковых отрядов, школьники, студенты.

Знамя эстафеты из Краснодара передали ветераны. На вручении присутствовали фронтовики, поисковики и кадеты. Знамя из Туапсе 22 января 2018 года отправится в Отрадненский район, а затем побывает во всех муниципалитетах края.

К участникам митинга обратились заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Елена Козинкина, заместитель председателя Совета ветеранов региона Владимир Фальков. Они пожелали ветеранам здоровья и сил, а молодежи — хранить память о подвиге своих дедов и прадедов.

В память о погибших в дни Туапсинской оборонительной операции возложили цветы и венки к стеле и мемориалу Неизвестному солдату, в Черное море опустили Гирлянду славы. Завершил митинг парад кадетов, учеников школы имени Цезаря Куникова и казачат. В школах района прошли занятия и классные часы, посвященные 75-й годовщине со дня окончания обороны Туапсе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник