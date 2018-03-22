В Туапсе укравшая у пенсионера льготные выплаты почтальон возместит ущерб

Женщину уволили из отделения почтовой связи после проверки.

В отношении бывшего почтового работника провели внутреннее служебное расследование, сотрудники почты оказывают содействие правоохранителям в расследовании произошедшего. Бывший почтальон полностью признала вину, ущерб, причиненный пенсионеру, она возместит в полном объеме, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что принимают меры, чтобы не допустить повторения таких случаев. К сотрудникам, работающим с деньгами, предъявляются повышенные требования при приеме на работу в систему связи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе почтальон украла у 82-летнего инвалида 50 тыс. рублей льготных выплат. В 2017 году она разносила корреспонденцию и выплаты гражданам и узнала, что на ее участке живет 82-летний инвалид, которому кроме пенсии по старости и ежемесячной выплаты по инвалидности положено денежное возмещение взамен льгот на ЖКХ, причитающихся жертвам политических репрессий. Полагая, что пенсионер не заметит отсутствия денег, сотрудница почты в течение всего 2017 года сама расписывалась в квитанции о получении выплаты, присваивая деньги себе. Общий ущерб составил более 50 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело.

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