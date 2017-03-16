В Туапсе в кафе мужчина с пистолетом требовал у официантки спиртное

В Туапсе в марте против местного жителя возбудили уголовное дело об угрозе убийства и незаконном хранении оружия.

В полицию позвонила владелица одного из кафе. Она рассказала, что неизвестный мужчина угрожает убийством ее подчиненной. На место выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники ППС задержали мужчину на месте происшествия. Оказалось, что 31-летний пьяный местный житель пришел в кафе и заказал алкогольный напиток. Официантка ему отказала, тогда мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, потребовал принести спиртное. После прибытия правоохранителей злоумышленник успокоился и выбросил оружие.

Исследование показало, что изъятый пистолет конструкции Макарова и три патрона к нему находятся в исправном состоянии и пригодны для производства выстрелов. Подозреваемый не смог предъявить разрешительные документы на ношение огнестрельного оружия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об угрозе убийства и незаконном ношении оружия. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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