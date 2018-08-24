В Туапсе в палатке детского лагеря нашли тело 12-летнего мальчика

Это произошло утром 22 августа.

Установлено, что 12-летний мальчик приехал в детский лагерь из Москвы. Вечером 21 августа он вместе с другими детьми и вожатыми лег спать в спальном мешке в палатке на территории лагеря. Утром взрослые стали будить ребенка, но он не подавал признаков жизни. На место вызвали медицинскую бригаду, которая по приезду констатировала смерть ребенка. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Следствие устанавливает обстоятельства смерти ребенка. Главный врач лагеря во время опроса рассказала, что за медицинской помощью ребенок не обращался.

По предварительным данным, смерть могла наступить в результате неизвестного на данный момент заболевания. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают родственников ребенка и персонал лагеря, следователи изучают медицинскую документацию.

В рамках расследования выяснят, какие медицинские обследования проходил ребенок до и при поступлении в лагерь, а также предоставили ли родственники в лагерь необходимые документы, а также соответствуют ли выданные справки требованиям.

Руководство лагеря окажет необходимую помощь родителям ребенка, а также содействие следственным органам. Министерство просвещения создало ведомственную комиссию, расследование находится на личном контроле министра просвещения Ольги Васильевой, в регион направили представителей министерства для оказания необходимой помощи.

Расследование этого уголовного дела взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

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