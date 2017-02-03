В Туапсе внедорожник сбил десятилетнего школьника

В Туапсе 1 февраля под колесами внедорожника пострадал мальчик.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения ЕДДС. На кадрах видно, что мальчик бежит через дорогу по пешеходному переходу. Слева на него на большой скорости едет внедорожник.

«Авария произошла в 17:25 на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем Land Rover наехал на десятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на красный свет. С ушибами и переломами его госпитализировали», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Госавтоинспекция просит родителей напоминать детям о правилах поведения на дорогах, а водителей — быть внимательными вблизи школ и детских садов.

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