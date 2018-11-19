В Туапсе во время авторалли перевернулась машина, экипажу потребовалась помощь

Авария произошла 17 ноября во время финала открытого чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Чинары-18».

Видеозапись с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях. По их словам, во время ралли на отрезке трассы СУ «Садовый» экипаж не справился с управлением на повороте, из-за чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Зрители помогли гонщикам выбраться из автомобиля, а затем и вытянуть из оврага машину. В ДТП никто не пострадал.

Следующий этап горных гонок пройдет 24 ноября в Крымском районе на частной территории около села Молдаванского, сообщает телеканал «360».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник