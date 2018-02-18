В Туапсе во время драки зарезали молодого человека

Драка произошла в ночь на 18 февраля возле кафе «Маринад».

Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. По предварительным данным, во время потасовки 27-летнего местного жителя несколько раз ударили ножом. От полученных ранений молодой человек скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

«По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый в розыске», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) Фев 18, 2018 в 4:42 PST

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