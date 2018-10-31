В Туапсе во время наводнения спасатели перенесли беременную девушку через разрушенный мост

У 20-летней Алины Симонян в ночь на 25 октября начались схватки. По показаниям медиков, ее необходимо было доставить из Шаумянской больницы в Туапсе.

Сотрудники Адыгейского спасательного отряда с врачом и фельдшером довезли девушку из села Шаумяна до моста через Цыпку, который к тому моменту уже был разрушен. Девушку зафиксировали на носилках, накрыли теплым пледом и водонепроницаемой пленкой. Спасатели переправили беременную на другую сторону.

Их встретили спасатели аварийно-спасательной службы Туапсинского района на «Ниве». В роддоме заранее подготовили операционную. Девушку приняли главный врач родильного отделения Гайк Назинян.

Около 5:00 25 октября у девушки родился сын, которого назвали Александр.

Также через разрушенный мост в Туапсинский роддом доставили еще одну беременную девушку — Марину Бугаеву из села Кирпичное. На другую сторону ее на носилках перенесли сотрудники МЧС. Девушка 29 октября родила мальчика Захара, пишет газета «Туапсинские вести».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября за шесть часов выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Из-за ливней на автомобильном мосту через Цыпку по всей ширине обрушилась переходная плита. В результате было прекращено сообщение с населенными пунктами Садовое, Крайняя Щель, Октябрьский, Гунайка Четвертая, Гойтх, Папоротный, Терзиян, Анастасиевская, Малое Псеушхо, Большое Псеушхо и Георгиевское. Был перекрыт проезд по единственной прямой дороге, которая связывает Майкоп с Черноморским побережьем. Мост восстановили менее чем за сутки.

На Кубани подтопило около 30 населенных пунктов. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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