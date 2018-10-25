В Туапсе восстановили газоснабжение, прерванное накануне из-за непогоды

Без газа местные жители остались из-за того, что поток воды в реке Паук смыл четыре опоры газопровода среднего давления.

Резкий подъем уровня воды в реке был вызван сильными ливнями, прошедшими в Туапсинском районе 24 октября.

Аварийные бригады сразу же приступили к ремонту, для этого они перекрыли задвижку на газопроводе к котельной «Центральная». В зону отключения попал 691 абонент, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар».

Сейчас газоснабжение восстановлено в полном объеме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

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