В Туапсе восстановят разрушенный во время ЧС участок русла реки Паук

В реке продолжают очистительно-восстановительные работы после разгула стихии в октябре.

Рабочие начали укреплять разрушенный участок рядом с пляжем микрорайона Приморье. В русле уже установили металлический профиль и залили основание для будущей подпорной стены из монолитного бетона.

Параллельно продолжается расчистка реки от наносов и мусора. Тяжелая техника работает в микрорайоне Калараша. После завершения восстановления русла на улице Приморской приступят к запланированному до ЧС строительству канализации и водопровода.

Коммуникациями обеспечат не только жителей, но и пляж Приморья, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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