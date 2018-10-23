В Туапсе врач-нарколог за 200 тыс. рублей обещал скрыть следы наркотиков в анализах

В октябре завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заведующего филиалом наркологического диспансера.

По версии следствия, в марте в филиал диспансера прибыл мужчина для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. У него взяли анализы и направили их на исследование. На следующий день мужчина пришел к заведующему филиалом наркодиспансера. Он сказал о том, что в его анализах возможно обнаружат наркотики и спросил, может ли врач скрыть этот факт. Заведующий диспансером сказал, что в случае передачи ему 200 тыс. рублей в акте медицинского освидетельствования не будет содержаться сведений об опьянении. Он попросил передать деньги через третье лицо. Мужчина согласился, но сообщил об этом в следственный отдел СКР.

После этого 22 марта знакомый врача, не осведомленный о преступном плане, встретился с заявителем и по его просьбе позвонил врачу. Во время телефонного разговора нарколог подтвердил свою готовность получить деньги через знакомого, после этого посредник получил деньги и был задержан, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, установили, что нарколог получил 20 тыс. рублей от пациента стационара за то, чтобы его быстрее выписали.

Возбудили уголовное дело о взяточничестве и покушении на взятку. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.

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