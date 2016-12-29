В Туапсе взорвали банкомат

В Туапсе 29 декабря неизвестный закачал в платежный терминал газовую смесь и взорвал его.

Инцидент произошел около 4:00 по улице Галины Петровой возле магазина «Оптика». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

«Банкомат ПАО «Сбербанк» сгорел частично. Сейф для хранения денежных средств не поврежден. Деньги не похищены. Установлено, что возгорание банкомата произошло в результате попытки поджога газо-воздушной смеси. В настоящее время ведется следствие», — цитируют специалиста по связям со СМИ ОМВД по Туапсе Алексея Кузьмина «Туапсинские вести».

В настоящее время по факту проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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