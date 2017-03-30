В Туапсе за год отремонтируют более 20 улиц

В Туапсе в 2017 году планируют обновить участки дорожного покрытия на 20 улицах.

Ремонт должны провести на улицах Крылова, Мичурина, Тургенева, Новицкого, Белой, Киевской, Армавирской, Кадошской, Приречной, Приморской, переулках Уральском и Известковом. Деньги на асфальтирование выделяет бюджет города.

Еще четыре дороги отремонтируют за счет средств краевой казны. Это улицы Кирова от Новороссийского шоссе до Морской, Кошкина от дома № 22 до Сочинской, Тельмана от Коммунистической до Карла Маркса, а также площадь Ильича.

Работы собираются завершить в декабре. Строительство новых дорог в этом году в городе запланировано, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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