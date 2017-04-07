В Туапсе за вырубку 22 пицундских сосен против вице-мэра завели дело

В Туапсе в апреле заместителя главы администрации заподозрили в превышении должностных полномочий при выдаче порубочных билетов.

В Туапсинскую транспортную прокуратуру поступило обращение от общественной организации «Чистый город» о незаконной вырубке деревьев. Провели проверку, во время которой установили, что заместитель главы администрации Туапсинского городского поселения по вопросам ЖКХ, архитектуры, имущественных и земельных отношений с нарушениями закона выдала ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» порубочный билет.

В итоге было вырублено 22 сырорастущих дерева породы «сосна пицундская», занесенных в Красную книгу РФ. По данным управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

По результатам материалов проверки, направленных прокурором в следственные органы, в отношении чиновницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ход его расследования находится на контроле в Туапсинской транспортной прокуратуре, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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