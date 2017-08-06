В Туапсе зарезали 82-летнюю учительницу

Тело женщины обнаружили соседи.

«По предварительным данным, пенсионерке нанесли несколько ударов ножом в область шеи, из-за чего она скончалась. Тело потерпевшей обнаружили соседи в ванной комнате ее квартиры», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Предположительно, женщина занималась репетиторством на дому. Злоумышленник также забрал из квартиры ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 «Убийство». Устанавливаются обстоятельства преступления.

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