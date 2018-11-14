В Туапсинский район прибыла гуманитарная помощь для пострадавших во время ЧС

Прибывшую партию направили в село Кривенковское.

На беду откликнулась общероссийская общественная организация Центр по оказанию помощи «АДРА»». Около 3 т продуктов и бытовой химии привезли из Краснодара.

Доставленное хранится в сельском оперативном штабе, куда приходят пострадавшие от подтопления. Первые в очереди — многодетные семьи, инвалиды и те, кто полностью утратил свое имущество.

Помощь окажут 235 семьям. Каждая из них получит по три пакета с крупами, мукой, маслом, макаронами, тушенкой, консервированными овощами, а также стиральным порошком, мылом, шампунем, зубными пастой и щетками.

Как рассказал представитель регионального отделения благотворительного центра Григорий Рогульчик, «АДРА» несколько лет назад уже оказывала помощь подтопленцам в Джубге.

В муниципалитет вскоре планируют доставить одеяла, подушки, матрасы и постельное белье, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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