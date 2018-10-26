В Туапсинском районе 22-летнего унесло потоком воды с пасеки

В полицию по Туапсинскому району 24 октября позвонил житель села Цыпка и рассказал о том, что его 22-летнего знакомого Александра Некрасова во время подтопления унесло потоком воды.

Парень в момент начала подтопления находился на пасеке в районе села Цыпка. Сотрудники полиции прибыли на место и начали поиск мужчины. В настоящее время его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: славянская внешность, черные короткие волосы, рост около 185 см, плотное телосложение. Был одет в светло-зеленую олимпийку с капюшоном, черное трико, серые кроссовки с белой подошвой.

Граждан, обладающих информацией о случившемся, просят позвонить по телефонам 102, 8 (86167) 2-28-40, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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