В Туапсинском районе будут расторгать договоры с недобросовестными арендаторами пляжей

Такую задачу поставил на планерном совещании 19 ноября глава Туапсинского района Анатолий Русин.

По его словам, поддержание чистоты на пляжах — одно из приоритетных направлений работы в период межсезонья. Русин потребовал расторгать договоры с арендаторами пляжей, которые не выполняют свои обязательства.

«Как показывает практика, замечания в плане санитарного состояния получают с завидным постоянством одни и те же пляжи. Вывод однозначный: арендаторы просто не хотят работать, и с ними нужно без сожаления расставаться», — подчеркнул глава района.

Сотрудники администрации встретятся с арендаторами пляжей, чтобы выдать им предписания по устранению замечаний. С теми, кто проигнорирует требования, соглашения аннулируют.

Также в преддверии Нового года наведут порядок на улицах Туапсе, сел и поселков, сообщает пресс-служба администрации района.

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