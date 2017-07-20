В Туапсинском районе двое мужчин решили сплавиться на матрасе по реке в море

Видео инцидента в Ольгинке появилось в социальных сетях.

По данным очевидцев, недалеко от набережной двое отдыхающих решили прокатиться на матрасе по реке, однако их затянуло в водоворот. Их вытащили из воды спасатели. Преположительно, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

В Ольгинке (Гамма) 2 пьяных "тела" (отдыхающих) решили прокатится на матрасе по реке, что из этого получилось можно увидеть в этом ролике… • Пы.Сы: Спасателям удалось их выловить, обошлось без человеческих жертв! • 🚩Присылайте фото и видео материал с признаками ЧП нам в Директ!🚩 • #ЧП #Дтп #ТипичныйКраснодар #ТК #tipichkrd #Полиция #Мвд #Россия #Гибдд #Авто #Chp_krd #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Новороссийск #Сочи #Адлер #Анапа #Волгоград #Геленджик #Авария

Публикация от ЧП | ДТП | Краснодар и край 🔞 (@chp_krd) Июл 20 2017 в 9:32 PDT

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