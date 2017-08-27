В Туапсинском районе фермеры собрали более 1,25 тыс. тонн овощей

Этот показатель на 11% выше, чем в 2016 году.

Аграрии муниципалитета уже собрали более 1 тыс. 250 т овощей. Туапсинцы в теплицах и на открытом грунте выращивают в основном помидоры, огурцы, перец, кабачки и зелень. Урожай они продают на ярмарках в районе или могут его сдать в спецпункты, в том числе в Краснодаре.

По данным управления сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности, туапсинские фермеры за восемь месяцев произвели почти 800 т мяса, рост составил 9%, и более 2,7 тыс. т молока.

На 12% увеличилось и поголовье крупного рогатого скота: на фермах района содержатся около 1,7 тыс. коров и телят, а также около 1,3 тыс. коз и овец и почти 43 тыс. домашней птицы.

Помимо фермеров, в районе функционируют два сельхозпредприятия — в поселке Новомихайловском и селе Георгиевском. Совхозы уже собрали 490 т яблок, персиков и сливы, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

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