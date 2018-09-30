В Туапсинском районе фестиваль «Кубанские просторы» собрал 160 детей

На краевой фестиваль детского творчества в село Шепси приехали юные танцоры, вокалисты, художники, циркачи и ремесленники со всего региона.

Традиционно в краевом фестивале принимают участие детские творческие коллективы-победители и призеры краевых, всероссийских и международных конкурсов.

В этом году «Кубанские просторы» собрали 160 ребят 7-15 лет из Горячего Ключа, Брюховецкого, Динского, Кавказского, Новокубанского, Отрадненского, Павловского, Тихорецкого, Приморско-Ахтарского, Северского и Усть-Лабинского районов.

Участники демонстрируют собственные таланты — дают концерты, организовывают выставки декоративно-прикладного искусства. Программа фестиваля включает мастер-классы, спортивные турниры, экскурсии.

Фестиваль продлится до 11 октября, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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