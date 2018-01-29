В Туапсинском районе грабители в масках напали на металлобазу

29 января в 09:54

Одного из нападавших арестовали, второго разыскивает полиция.

В полицию позвонил работник металлобазы и рассказал о том, что около полуночи двое неизвестных мужчин в масках проникли на территорию предприятия, угрожали ему монтировкой, похитили сотовый телефон и продукты питания. После этого нападавшие скрылись.

На предполагаемых преступников составили ориентировку. Личность одного из них установили. Им оказался 35-летний житель Гулькевичского района. Его задержали в поселке Новомихайловском. В вещах подозреваемого нашли похищенный телефон, его вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело о грабеже, мужчину поместили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. Личность и местонахождение второго нападавшего устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник