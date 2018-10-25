В Туапсинском районе и Сочи частично восстановили электроснабжение

Энергетики к вечеру 25 октября частично восстановили прерванное из-за подтоплений энергоснабжение большинства населенных пунктов.

По данным «Кубаньэнерго», уже восстановлено электроснабжение большей части потребителей в сочинских поселках Лоо, Головинка, Ахинтам, Большой Кичмай, Малый Кичмай, Беранда, Волковка, ауле Калеж, Вишневка, Макопсе, Наджиго, Магри, Аше, а также в населенных пунктах Туапсинского района — Агой, Шаумян, Гойтх, Терзиян, Греческий, Красное.

Аварийно-восстановительные бригады «Кубаньэнерго» продолжают устранять нарушения электроснабжения в населенных пунктах сочинского энергорайона. В общей сложности для ликвидации последствий непогоды привлекли около 80 бригад в составе 320 человек.

На 16:00 без электроснабжения оставались около 25 тыс. человек в Туапсинском районе, Адлерском, Лазаревском и Дагомысском районах Сочи. Мощность отключений составила 13,35 МВт, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фоторепортаж из подтопленного Туапсинского района смотрите здесь.

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