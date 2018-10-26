В Туапсинском районе и Сочи в три раза сократилось число обесточенных потребителей

Нарушенное из-за стихии энергоснабжение энергетики планируют полностью восстановить до конца дня 26 октября.

Из-за стихии 24-25 октября в зоне ответственности Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» была нарушена работа 38 линий электропередачи распределительной сети 10 кВ. Были выведены из строя более 450 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ суммарной мощностью 23,9 МВт. Погодные условия стали причиной нарушения энергоснабжения более 33 тыс. потребителей и 31 социально значимого объекта.

Всего для ликвидации последствий непогоды были мобилизованы 320 энергетиков в составе 80 бригад, свыше 120 единиц техники, в том числе специальной.

«Восстановительные работы осложнялись продолжающимися осадками, размытыми дорогами и отсутствием автомобильного и железнодорожного сообщения между Туапсинским районом и Сочи из-за разрушенных мостов на федеральной трассе», — сообщили энергетики.

К вечеру 25 октября было полностью восстановлено электроснабжение в центре Сочи и в Адлере, в микрорайонах Хоста, Кудепста, Мацеста, в Красной Поляне, на территории Туапсе и Лазаревского района.

По состоянию на утро 26 октября, в отдельных поселках Туапсинского района и Лазаревского района Сочи остаются обесточенными около 6,5 тыс. человек. Большинство населения этих территорий было ранее эвакуировано.

При возобновлении автомобильного движения энергетики планируют завершить восстановительные работы и полностью обеспечить электроэнергией потребителей до конца суток 26 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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