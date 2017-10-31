В Туапсинском районе из-за сошедшего на железную дорогу селя задержалась электричка

ЧП произошло 31 октября на перегоне Гойтх — Индюк в Туапсинском районе.
Информация о сходе грязекаменной массы поступила спасателям в 11:30. В результате произошла задержка электропоезда № 814 Адлер — Майкоп. По предварительной информации, объем грязекаменной массы составил около 30 куб. м.
На месте работает оперативная группа Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона. Информация о происшествии уточняется.
Ситуация находится на контроле ЦУКС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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