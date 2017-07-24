В Туапсинском районе к 1 сентября обновят разметку у школ

В сельских поселениях проверят наличие предупреждающих дорожных знаков у зебр.

К началу учебного года в муниципалитете обновят разметку всех пешеходных переходов, в том числе, у школ, детских садов, техникумов, колледжей, филиалов вузов. Такое поручение дал исполняющий обязанности главы района Анатолий Русин.

Главы поселений и собственники дорог должны установить недостающие предупреждающие дорожные знаки. У детских организаций в обязательном порядке появятся мигающие светодиодные светофоры.

Русин добавил, что перед 1 сентября необходимо провести мониторинг состояния автобусов школьных автопарков и предприятий, занимающихся перевозкой детей, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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