В Туапсинском районе к началу учебного года купили 37 тыс. учебников

10 августа в 20:59

На это из бюджета Краснодарского края выделили более 15 млн рублей.

Перед началом нового учебного года абсолютно всем ученикам школ района выдадут полные комплекты бесплатных учебников. Закупка и поставка книг уже завершилась. Из федеральных и региональных издательств получили более 37 тыс. учебников по основным предметам, а также по музыке, физкультуре, технологии, ОБЖ, изобразительному искусству, кубановедению, основам православной культуры.

Школьные библиотеки, кроме того, пользуются обменным фондом, когда книги передаются из одного учебного заведения в другое, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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