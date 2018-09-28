В Туапсинском районе мотоциклист без прав врезался в легковушку

Авария произошла 27 сентября около 22:00 на 63-м километре трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 33-летний мужчина на мотоцикле Kawasaki выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ-21043, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП травмы получили мотоциклист и 61-летняя пассажирка «жигулей». Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным автоинспекции, мужчина был лишен водительских прав и не имел соответствующей категории на управление мотоциклом.

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