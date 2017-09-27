В Туапсинском районе мужчина напал на продавца с ножом и газовым баллончиком

27 сентября в 15:42

Возбудили уголовное дело о разбое.

В полицию позвонила хозяйка одного из продуктовых магазинов. Женщина рассказала, что днем в помещение торговой точки вошел неизвестный пьяный мужчина. Он угрожал ножом и газовым баллончиком и требовал деньги из кассы. Получив отпор со стороны работника магазина, нападавший скрылся. По дороге он выбросил предметы, которые использовал в качестве оружия.

Мужчину задержали недалеко от места преступления и доставили в отдел полиции. Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, которого раньше уже привлекали за административные нарушения. Он признался в нападении.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого арестовали, ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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