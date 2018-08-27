В Туапсинском районе мужчина проник в дом, чтобы украсть кошелек из машины

С заявлением о краже в дежурную часть обратился местный житель.

Мужчина рассказал, что из его автомобиля пропали 20 тыс. рублей и банковские карты, с которых спустя некоторое время были обналичены 100 тыс. рублей.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия и выяснили, что ночью неизвестный залез в открытое окно частного дома. Там он взял ключи от машины, откуда потом вытащил портмоне.

По подозрению в краже полицейские задержали 28-летнего местного жителя. У него дома нашли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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