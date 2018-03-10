В Туапсинском районе на ЧМ по мотокроссу приедут участники из 20 стран

Соревнования проведут на трассе всероссийского детского центра «Орленок» 30 апреля и 1 мая.

На чемпионат мира по мотокроссу приедут спортсмены из 20 стран. Медали будут разыграны в четырех зачетах: MXGP и MX2 чемпионата мира, а также EMX250 и EMX300 чемпионата Европы.

В программу войдут восемь гонок. Болельщики смогут увидеть закулисье состязаний — побывать на паддоке и посмотреть, как подготавливают машины. Они смогут взять автографы у знаменитых спортсменов и сфотографироваться с ними.

Протяженность трассы в «Орленке» составляет 1 тыс. 850 м, ширина в самом узком месте — 10 м, перепад высот достигает 40 м.

Туапсинский район за последние десять лет пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, ЧМ по мотокроссу среди юниоров. В прошлом году в муниципалитете прошел российский этап MXGP, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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