В Туапсинском районе на пляже начали проводить утреннюю гимнастику

Зарядку для отдыхающих проводят каждый день в поселке Новомихайловском.

Упражнения показывает старший спасатель под музыку. После получасовой общеукрепляющей гимнастики можно идти купаться.

Участники отмечают, что зарядка заряжает энергией и бодростью на целый день. По их мнению, такое нововведение — пример заботы о людях и стремления сделать отдых на курорте более комфортным.

Проведение утренней зарядки инициировали сами туристы, свои пожелания они передали администрации пляжа. Гимнастику проводят в 8:30 на муниципальном пляже, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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