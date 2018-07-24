В Туапсинском районе началась подготовка к отопительному сезону

Туапсинский район — среди первых, кто уже проверяет котельные и сети, а также их ремонтирует.

Сейчас специалисты теплоснабжающих организаций и управляющих компаний очищают систему от солей и ржавчины. Проводят испытания гидравлическим прессом, таким образом смотрят на прочность коммуникаций и ищут места, где протекает вода. Уже отремонтированы дымоходы и насосы в котельных в послеках Шепси, Кроянском и Южном.

Всего в Туапсинском районе работают 51 котельная, 24 центральных тепловых пункта, проложены свыше 194 км тепловых сетей.

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