В Туапсинском районе началась подготовка к отопительному сезону

Туапсинский район — среди первых, кто уже проверяет котельные и сети, а также их ремонтирует.
Сейчас специалисты теплоснабжающих организаций и управляющих компаний очищают систему от солей и ржавчины. Проводят испытания гидравлическим прессом, таким образом смотрят на прочность коммуникаций и ищут места, где протекает вода. Уже отремонтированы дымоходы и насосы в котельных в послеках Шепси, Кроянском и Южном.
Всего в Туапсинском районе работают 51 котельная, 24 центральных тепловых пункта, проложены свыше 194 км тепловых сетей.
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