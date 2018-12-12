В Туапсинском районе начали ремонт разрушенной во время ЧС дороги

12 декабря в 15:51

В Вельяминовском сельском поселении, пострадавшем во время октябрьской стихии, приступили к восстановлению поврежденных дорог.

Начали с ремонта разрушенного дорожного полотна на улице Центральной в селе Цыпке. Дорога протяженностью около 1,5 км — одна из самых поврежденных. Как рассказал глава местной администрации Александр Урванцев, ее практически строят заново. Дорогу расчистили от наносов, мусора и грязи, сейчас отсыпают гравием, а затем уложат асфальт.

Всего в поселении семь поврежденных дорог, внесенных в реестр объектов, подлежащих восстановлению после ЧС. В Цыпке на очереди улицы Молодежная, Заречная и Лесная.

Также отремонтируют дороги в Холодном Роднике, поселке Пригородном и в селе Мессажае, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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