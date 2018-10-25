В Туапсинском районе начали восстановительные работы на поврежденном стихией мосту

Рабочие 25 октября приступили к уборке деревьев и мусора на мосту на реке Цыпка, который расположен на дороге Майкоп — Туапсе.

Из-за обрушения моста отсутствует сообщение с 11 населенными пунктами — близлежащими поселками и хуторами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», В Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов.

В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

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