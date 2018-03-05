В Туапсинском районе начали выращивать тюльпаны в теплицах

Аграрии на хуторе Греческом построили теплицу площадью 130 кв. м для выращивания цветов.

В ней установлены системы отопления, освещения и капельного полива. Тюльпаны высадили в ящики с опилками. Всего выращивают девять сортов, как ранние, так и поздние. Среди них — пионовидные, «Хакун», «Барселона». Первые цветы появились к 23 Февраля. Последний урожай планируют собрать в конце марта — начале апреля.

Цветы хранят в специальной холодильной камере и продают на ярмарке и рынках в Туапсе. Аграрии собираются изучить новые методики выращивания тюльпанов и расширить ЛПХ, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире вырастили тюльпаны по уникальной технологии.

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