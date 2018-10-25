В Туапсинском районе начались восстановительные работы в зоне подтопления

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева 24 октября в Туапсе прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Первый замглавы региона отметил, что во всех пострадавших населенных пунктах развернуты штабы, работают аварийные бригады.

«Эвакуировано 117 человек, в том числе не из подтопленных территорий, а из тех, которые потенциально находятся в зоне подтопления. Эвакуация завершена. Уже сейчас расчищаются дороги на территории района», — сказал Андрей Алексеенко.

По словам первого вице-губернатора, утром 25 октября работы будут продолжены. В частности, приступят к восстановлению дорожного полотна в районе моста через реку Цыпка, который пострадал от паводка.

По данным МЧС региона, в зоне подтопления оказалось больше 22 тыс. домовладений. В них проживает около 72 тыс. человек. Всего на территории Туапсинского района к приему людей готово 38 пунктов временного размещения общей вместимостью 10 тыс. 240 человек. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 327 человек, 85 единиц техники.

До конца дня 25 октября прогнозируется неблагоприятная погода. Жителей региона просят соблюдать бдительность, следить за информационными сообщениями, сигналами сирен.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: «01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского), «101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного), 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе 24 октября из-за подтопления ввели режим ЧС. МЧС привело в готовность аэромобильную группировку. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

По данным на 19:00 всего в зоне затопления находятся 22 тыс. 330 домов населением 72 тыс. 537 человек, 46 социально-значимых объектов. Эвакуировано более 160 человек. В результате подтопления в Туапсинском районе погибла жительница села Кривенковского.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумяновского перевала. Также в Туапсе из-за непогоды ввели план «Тайфун». Вечером 24 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи.

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