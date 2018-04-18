В Туапсинском районе начались всероссийские учения по ликвидации природных ЧС

На командно-штабных учениях отработают действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

По учебной тревоге подняты аварийно-спасательные отряды «Кубань-СПАСа», спасательной службы района, «Центроспас», подразделения МЧС, гражданской обороны, медики, полицейские, сотрудники ГИБДД, чиновники, ЖКХ-службы, ремонтно-дорожные и транспортные предприятия. Они повторяют алгоритм действий в условиях подтоплений, вызванных ливнями и весенним паводком.

По легенде, южный циклон принес в район сильные дожди и шквалистый ветер, в результате чего реки вышли из берегов. В воде оказались Туапсе, поселок Новомихайловский и более 20 сел Георгиевского, Вельяминовского, Октябрьского и Шепсинского поселений. Пострадали около 400 частных домов, почти 2 тыс. человек, школы, детские сады, больницы, водозаборы, ресурсоснабжающие предприятия, дороги.

В городе и поселениях созданы оперативные штабы и группы, прошли заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Учения продлятся два дня, 19 апреля отработают действия при возникновении лесных пожаров, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров проходят во всех регионах страны.

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