В Туапсинском районе нашли 50-килограммовую немецкую авиабомбу

В Краснодарском крае в мае сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В дежурную часть Росгвардии поступило сообщение из полиции о том, что около села Шаумян в Туапсинском районе местные жители в русле реки Елизаветки обнаружили предмет, схожий с боеприпасом времен войны.

На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа ГУ Росгвардии, предмет обследовали и идентифицировали. Им оказалась немецкая авиабомба времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Вес боеприпаса составил около 50 кг, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Снаряд представлял опасность, поэтому его уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.

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