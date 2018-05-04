В Туапсинском районе нашли гранату и минометную мину времен войны

В Краснодарском крае в мае сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В дежурную сообщили о том, что около сел Дефановки и Молдавановки обнаружили два предмета, похожих на боеприпасы. На места выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа.

Найденный в Дефановке предмет оказался гранатой Ф-1 времен войны со следами коррозии без запала. В Молдавановке нашли 82-миллиметровую минометную мину также времен войны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпасы уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.

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